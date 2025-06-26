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20:20, 26 июня 2025Ценности

42-летняя Светлана Ходченкова прогулялась по улице в прозрачной юбке

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @svetlana_khodchenkova

Российская актриса Светлана Ходченкова прогулялась по улице в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость предстала на размещенном снимке в ярко-красном костюме, состоящем из облегающего топа-бандо и ультракоротких шортов. Поверх упомянутого комплекта звезда надела белую прозрачную юбку из кружева. Образ дополнили белые кроссовки и маленькая красная сумка.

В марте Ходченкова станцевала в облегающем костюме на пилоне. Артистка позировала в черном облегающем костюме, включающем в себя топ с длинными рукавами и легинсы.

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