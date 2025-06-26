Белоусов заявил о готовности к урегулированию конфликта на Украине

Глава МО Белоусов: ВС России ведут успешные наступательные действия в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России ведут успешные наступательные действия в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом на совещании министров обороны государств – членов ШОС в китайском Циндао заявил глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов, его слова приводятся в Telegram-канале МО.

При этом Белоусов заявил о готовности России к урегулированию конфликта на Украине.

В попытке затянуть военные действия за счет поставок Украине вооружения и наемников повышают угрозу дестабилизации. В том числе в самой Европе. При этом Россия неоднократно выражала и продолжает выражать готовность к урегулированию конфликта Андрей Белоусов министр обороны России

Ранее Путин поговоркой ответил на вопрос о продвижении России в зоне СВО.