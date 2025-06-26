Белый дом решил ограничить обмен разведданными с Конгрессом после утечки

WP: Белый дом ограничит обмен разведданными с Конгрессом США после утечки

Белый дом ограничит обмен разведданными с Конгрессом после утечки информации о результате ударов по иранским ядерным объектам. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа.

По данным газеты, Белый дом направит четырех чиновников по национальной безопасности для проведения брифингов с законодателями. Среди них министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на данные разведки сообщал, что удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы Ирана.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ответ на это заявила, что подобные высказывания являются «откровенной ложью» и попыткой дискредитировать Трампа.