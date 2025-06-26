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12:37, 26 июня 2025Спорт

Бывший футболист сборной России перешел в турецкий клуб

Бывший футболист сборной России Георгий Джикия перешел в турецкий клуб
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Георгий Джикия

Георгий Джикия . Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия перешел в турецкий «Антальяспор». Об этом ТАСС сообщил агент игрока Владимир Кузьмичев.

По словам представителя защитника, контракт с командой подписан на два года. «Ждем, когда все уладится с Международной федерацией футбола (ФИФА), технический момент оформлен», — добавил Кузьмичев.

Ранее ФИФА наложила трансферный бан на «Антальяспор». Клуб в минувшем сезоне занял 15-е место в элитном дивизионе турецкого чемпионата.

Последним клубом Джикии были подмосковные «Химки», в минувшем сезоне он провел 17 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). В активе защитника также два гола в 44 матчах в составе сборной России.

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