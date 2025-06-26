Ларису Гузееву заподозрили в причастности к афере с виллами на Бали. Людей обманули на сотни тысяч долларов

Телеведущую Гузееву заподозрили в мошенничестве с виллами на Бали

Актрису и телеведущую Ларису Гузееву заподозрили в мошенничестве на сотни тысяч долларов, афера связана с виллами на Бали. Несколько человек подали заявление в полицию.

Как пишет Shot, шесть россиян обратились к правоохранителям с требованием проверить Гузееву на возможное соучастие в афере. Люди хотели купить виллы на острове Нуса Пенида на Бали, но были обмануты. Покупатели утверждают, что бизнесмен Сергей Домогацкий продавал 68-метровые дома за 200 тысяч долларов, а когда пришло время сдавать объекты в пользование, исчез.

Одна из пострадавших утверждает, что хотела купить виллу в 2022 году, поверив рекламе с Гузеевой. Женщина заплатила около 11 миллионов рублей криптовалютой и наличными. В итоге стройку заморозили, и она ничего не получила.

Блогер активно рекламировал бизнес в соцсетях. В его роликах часто появлялась Лариса Гузеева, бравшая интервью у Домогацкого. Как отметил адвокат Александр Зорин, публичная поддержка знаменитости могла ввести людей в заблуждение, хотя главным фигурантом, конечно, является сам Домогацкий.

Фото: Stephane Bidouze / Shutterstock / Fotodom

Что может грозить Гузеевой

Адвокат Ольга Власова считает, что доказать причастность актрисы сложно. «Вряд ли ее привлекут. Другое дело, что надо быть разборчивее, соглашаясь на предложения подобного характера», — выразила она мнение.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов между тем указал, что Гузеева не стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве, а значит, обвинять ее в этом на данном этапе нельзя. Если бы следствие имело к ней вопросы, ее давно бы допросили и задействовали в происходящем.

Думаю, она полагала, что это добропорядочный предприниматель, и пошла на это с целью заработка. Реклама — это один из самых эффективных способов заработка для известных личностей Игорь Трунов президент Союза адвокатов России

Как заявил адвокат Сергей Жорин, если выяснится, что телеведущая была лишь рекламным лицом, не зная, что проект — «пустышка», уголовное преследование невозможно.

Гузеева купила виллу на Бали за 127 тысяч долларов

В прошлом году стало известно, что артистка купила недвижимость с видом на океан. Она опубликовала видео, на которых можно было увидеть общий бассейн, которым могут пользоваться владельцы соседних вилл, и фасад виллы самой звезды.

Объект обошелся ей примерно в 14 миллионов рублей. Сообщалось, что телеведущая планирует сдавать объект в аренду — она призналась, что сама не станет приезжать на Бали чаще раза в год.