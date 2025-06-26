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15:28, 26 июня 2025Мир

Лавров оценил последствия ударов США и Израиля

Лавров: Режим ядерного нераспространения пострадал из-за ударов США и Израиля

Фото: Sha Dati / Globallookpress.com

Последствием ударов США и Израиля по Ирану стал ущерб режиму нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РБК.

«Режим нераспространения пострадал в результате тех агрессивных действий, который предпринял Израиль и Соединенные Штаты, атакуя мирные объекты ядерной программы Ирана», — сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удары по расположенным в Иране ядерным объектам являются очень опасным прецедентом. По его словам, их последствиями может стать ущерб как для режима нераспространения, так и для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В ночь на воскресенье, 22 июня, Военно-воздушные силы (ВВС) США нанесли удар по Ирану. Ключевыми целями стали три ядерных объекта — в Фордо, Исфахане и Натанзе. При атаке были использованы стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы. «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране», — заявил президент США Дональд Трамп.

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