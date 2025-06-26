Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:46, 26 июня 2025Экономика

Международные резервы России резко выросли

ЦБ: Международные резервы России увеличились на $4,4 миллиарда к 20 июня
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

С 13 по 20 июня 2025 года международные резервы России увеличились на 4,4 миллиарда долларов к уровню предыдущей недели и достигли отметки в 687,2 миллиарда. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

К числу международных резервов относятся высоколиквидные иностранные активы, которыми управляют ЦБ и правительство. Они состоят из валютных средств, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международного валютном фонде (МВФ) и монетарного золота.

Для сравнения, по состоянию на 13 июня международные резервы РФ оценивались в 682,8 миллиарда долларов. Резкое увеличение в регуляторе связали с «положительной переоценкой».

Значительный скачок в этом году российские международные резервы продемонстрировали в середине апреля. Тогда их объем увеличился за неделю на 25,5 миллиарда долларов, или на 3,9 процента. Однако спустя месяц они сократились столь же резко — на 20 миллиардов (на 2,9 процента). Тем не менее к настоящему времени их объем превышает уровень, фиксировавшийся в начале года, на 77,7 миллиарда.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон раскрыл неожиданный факт об атаке на Иран

    В России иностранцы оказали сопротивление силовикам в ходе антимигрантского рейда

    Российский школьник начал работать на террористов и попался с взрывчаткой

    Международные резервы России резко выросли

    Одна категория россиян получила отсрочку от призыва на пять лет

    Создание европейско-японского истребителя нового поколения доверили компании Edgewing

    Бросивший ребенка об пол в российском аэропорту мужчина пройдет экспертизу на вменяемость

    Гогунский объяснил свои скандальные заявления о женщинах

    На Западе состояние украинской экономики описали словами «балансирует на грани»

    Роналду определился с местом продолжения карьеры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости