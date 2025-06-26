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12:52, 26 июня 2025Бывший СССР

Молдавский депутат оценил опасность посещения России

Молдавский депутат Фотеску опроверг заявления МИД об опасности посещения России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Вадим Фотеску

Вадим Фотеску. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Заявления МИД Молдавии об опасности посещения России для граждан страны не соответствуют действительности. Их опроверг депутат парламента республики от блока «Победа» Вадим Фотеску, сообщает «Пятый канал».

«Я хочу развеять этот фейк, который распространяет наш МИД, который рекомендует не посещать Россию в связи с тем, что там происходят какие-то задержания мифические, какие-то ущемления прав наших граждан. Это все вранье», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что в России молдаван не ожидают унизительные обыски и задержания, нарушающие права человека. При этом он подчеркнул, что подобные действия совершаются в отношении граждан страны молдавскими пограничниками.

Фотеску также отметил, что в России находится самая большая диаспора молдаван за пределами республики, насчитывающая 500 тысяч человек.

Ранее директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова заявила, что Молдавия готовится к войне. По ее словам, на это указывает утвержденный правительством республики законопроект, расширяющий полномочия Минобороны страны.

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