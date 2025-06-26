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13:27, 26 июня 2025Экономика

Москвичам пообещали сухие выходные

Синоптик Ильин: В выходные Москву ожидает сухая погода
Александра Качан (Редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

В грядущие выходные, 28 и 29 июня, Москву ожидает сухая погода, после чего дожди вновь вернутся в столицу. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.

По словам Ильина, в пятницу, 27 июня, в центр европейской части России придет холодная и сухая воздушна масса. На фоне этого пятница, суббота и воскресенье пройдут без осадков, однако ближе к вечеру 29 июня снова стоит ожидать дожди.

В пятницу температура воздуха составит плюс 16-18 градусов, в субботу и воскресенье — плюс 20-22 градуса. Ночью с четверга на пятницу столбики термометров задержатся на отметке плюс 10-12 градусов, в ночь на субботу — плюс 7-9 градусов, а в ночь на воскресенье — плюс 8-13 градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова призвала москвичей не ждать потепления в начале июля.

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