Москвичам пообещали выходные с дождями

Синоптик Позднякова: В Москве в выходные ожидаются дожди

В столице в выходные, 28 и 29 июня, ожидаются дожди. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Дожди пройдут кратковременные, их стоит ждать в дневные часы. Ожидается также рост атмосферного давления, поэтому есть вероятность, что солнечных часов в эти дни будет больше. Москвичей также ждет плотный северный ветер. Ночью в субботу столбики термометров опустятся до плюс 9-11 градусов в Москве, по области ожидаются все те же плюс 9-14 градусов. Дневная температура будет колебаться в районе плюс 19-21 градуса. Такие же условия сохранятся в воскресенье», — сообщила Позднякова.

В ночь на понедельник, 30 июня, осадков не ожидается, однако днем снова пройдет кратковременный дождь.

При этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин ранее пообещал москвичам сухую погоду без дождей в грядущие выходные, 28 и 29 июня. Такая погода ожидается благодаря холодной и сухой воздушной массе из Европы. Дожди, по его словам, появятся только в вечеру воскресенья.