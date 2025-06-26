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00:44, 26 июня 2025Из жизни

Москвички начали предлагать незнакомцам заняться сексом ради мести пикаперам

Девушки в Москве предложили незнакомцам заняться сексом из-за мести пикаперам
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: unsplash.com

Группа девушек в российской столице стала предлагать незнакомым мужчинам заняться сексом, хватая их за пятую точку. Об этом сообщает издание Baza.

Поводом для такой акции, как уверяют сами участницы, стал недавний скандал с блогером и автором тренингов для мужчин Алексом Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Его ученики хватали девушек за ягодицы в центре Москвы и убегали. Таким образом москвички решили отомстить последователям «гуру соблазнения».

До этого стало известно, что в отношении Кириллова проводится проверка. Правоохранители заинтересовались инцидентом, когда несколько девушек решили написать заявление в полицию о домогательствах на улице. Как выяснилось позднее, призывы трогать незнакомых девушек в общественных местах «гуру соблазнения» распространял у себя в канале. Такое задание он назвал «телесным тренингом». При этом сообщалось, что сам Кириллов находится за границей.

Ранее в Следственном комитете России (СКР) сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении блогера. Он подозревается по статье о склонении к совершению изнасилования. По версии следствия, Кириллов склонял учеников совершать в отношении москвичек действия сексуального характера, что снималось на видео.

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