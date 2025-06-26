Число московских новостроек вблизи метро подсчитали

«Метриум»: С двумя станциями метро в Москве соседствует 13 % новостроек

Одновременно с двумя станциями метро в Москве соседствует всего 13 процентов новостроек. О самых ликвидных лотах на рынке первичной недвижимости «Известиям» рассказали в компании «Метриум».

Объекты с таким расположением считаются эксклюзивным продуктом и пользуются повышенным спросом. В десяти минутах ходьбы от двух станций метро предлагается только 7 проектов комфорт-класса. Это новостройки в ЮАО, ЮЗАО и ЮВАО, в частности в тех районах, где активно ведутся реновация и проекты комплексного развития территорий. Квадратный метр в таких жилищных комплексах стоит от 256,2 тысячи рублей до 515 тысяч рублей.

В сегменте бизнес-класса подобных объектов 16. Стоимость таких квартир варьируется от 384,8 тысячи рублей до 688,7 тысячи рублей за квадратный метр. Больше всего лотов с такой транспортной доступностью выставлено на продажу в ЮВАО, в том числе рядом с новыми станциями Большой кольцевой линии (БКЛ).

В премиум-классе проектов с таким расположением у метро 15, а ценник достигает 1,269 миллиона рублей за квадратный метр. Рекордсменом является ЖК в деловом кластере «Москва-Сити» — там дома окружены сразу четырьмя станциями метро и МЦК.

Ранее аналитики назвали столичный район с самыми доступными новостройками. Им стала Некрасовка: квадратный метр жилплощади здесь стоит порядка 187 тысяч рублей.