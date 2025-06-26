Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:27, 26 июня 2025Мир

На Западе признали желание развязать войну против России

Французский политик Дюпон-Эньян: ЕС хочет объявить войну России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Власти Евросоюза (ЕС) хотят объявить войну России. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

«Евросоюз [главы Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен хочет потратить 650 миллиардов евро, чтобы закупить американского оружия и объявить войну России», — написал французский политик.

Ранее Дюпон-Эньян призвал Париж перестать оказывать военную помощь Украине и переключиться на внутренние проблемы в связи с проблемами во французской экономике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль назвал условие уничтожения верховного лидера Ирана

    Российский суд наказал четырех минометчиков-террористов за атаку на мирное село

    Медведев заявил о корнях из Курской области и пообещал пресечь попытки прорыва ВСУ

    Российский военнослужащий вернулся с СВО и заживо сгорел в своем доме

    Канье Уэст заплатил своей жене за прогулку по Нью-Йорку в бикини из конфет

    Мать четверых детей впервые прыгнула с парашютом с инструктором и не выжила

    Молодым россиянам захотели помочь снимать жилье

    Армения захотела окончательно выйти из ОДКБ

    Начались сертификационные испытания самолета МС-21 с российскими системами

    Россиянин использовал телефон в качестве приманки для изнасилования мальчиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости