На Западе признали желание развязать войну против России

Французский политик Дюпон-Эньян: ЕС хочет объявить войну России

Власти Евросоюза (ЕС) хотят объявить войну России. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

«Евросоюз [главы Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен хочет потратить 650 миллиардов евро, чтобы закупить американского оружия и объявить войну России», — написал французский политик.

Ранее Дюпон-Эньян призвал Париж перестать оказывать военную помощь Украине и переключиться на внутренние проблемы в связи с проблемами во французской экономике.