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13:29, 26 июня 2025Забота о себе

Назван идеальный вес для долгой жизни

Нутрициолог Ромашина: Легкий избыток веса может быть полезен для здоровья
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Индекс массы тела (ИМТ) является важным критерием, который влияет на оценку предполагаемой продолжительности жизни. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Ромашина в беседе с «Вечерней Москвой».

Идеальным весом для долгой жизни специалистка назвала индекс массы тела в диапазоне от 18,5 до 24,9. При этом, по ее словам, у долгожителей этот показатель часто бывает у верхней границы нормы. «Это может свидетельствовать о том, что легкий избыток веса может быть полезен для здоровья», — заявила Ромашина.

ИМТ рассчитывается по формуле: вес в килограммах разделить на квадрат роста в метрах. Например, если ваш вес 70 килограммов, а рост 1,75 метра, то ИМТ будет равен 22,86

Ольга Ромашинанутрициолог

Нутрициолог добавила, что ИМТ часто не отражает реальные показатели здоровья. По ее словам, у спортсменов этот показатель зачастую выше нормы из-за развитой мускулатуры. Кроме того, при оценке состояния здоровья важно оценивать индивидуальные особенности организма, физическую активность и наличие вредных привычек.

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Ранее эндокринолог Ольга Яцишина рассказала, что при ИМТ выше 30 диагностируют ожирение. Также для правильной диагностики применяют биоимпедансный анализ, который помогает определить количество висцерального жира в организме.

Вот это да!
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