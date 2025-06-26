Назван идеальный вес для долгой жизни

Нутрициолог Ромашина: Легкий избыток веса может быть полезен для здоровья

Индекс массы тела (ИМТ) является важным критерием, который влияет на оценку предполагаемой продолжительности жизни. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Ромашина в беседе с «Вечерней Москвой».

Идеальным весом для долгой жизни специалистка назвала индекс массы тела в диапазоне от 18,5 до 24,9. При этом, по ее словам, у долгожителей этот показатель часто бывает у верхней границы нормы. «Это может свидетельствовать о том, что легкий избыток веса может быть полезен для здоровья», — заявила Ромашина.

ИМТ рассчитывается по формуле: вес в килограммах разделить на квадрат роста в метрах. Например, если ваш вес 70 килограммов, а рост 1,75 метра, то ИМТ будет равен 22,86 Ольга Ромашина нутрициолог

Нутрициолог добавила, что ИМТ часто не отражает реальные показатели здоровья. По ее словам, у спортсменов этот показатель зачастую выше нормы из-за развитой мускулатуры. Кроме того, при оценке состояния здоровья важно оценивать индивидуальные особенности организма, физическую активность и наличие вредных привычек.

Ранее эндокринолог Ольга Яцишина рассказала, что при ИМТ выше 30 диагностируют ожирение. Также для правильной диагностики применяют биоимпедансный анализ, который помогает определить количество висцерального жира в организме.