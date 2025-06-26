Назван неожиданный побочный эффект популярных уколов для похудения

Стоматолог Виджай: «Оземпик» способен вызвать кариес и потерю зубов

Уколы препаратов на основе семаглутида (например, «Оземпика»), которые стали популярны для похудения, способны вызвать стоматологические проблемы, вплоть до потери зубов. Мнение на эту тему высказал врач-стоматолог Раджеш Виджай в беседе с HuffPost.

По словам Виджая, недавно в профессиональной среде появились предупреждения о неожиданном побочном эффекте «Оземпика» и его аналогов. В частности, некоторые врачи утверждают, что у пациентов, принимающих эти препараты, чаще наблюдаются такие проблемы, как боль и чувствительность зубов, кариес, рецессия десен, шатающиеся зубы и даже их потеря. Виджей уточнил, что эти симптомы, появившиеся на фоне приема уколов для похудения, обобщенно назвали «оземпиковые зубы».

«Термин не является медицинским диагнозом. Крайне важно подчеркнуть, что сейчас нет прямых клинических доказательств, устанавливающих причинно-следственную связь между инъекциями для снижения веса и этими стоматологическими проблемами», — подчеркнул врач.

Дантист считает маловероятным, что именно семаглутид провоцирует проблемы с зубами. По его мнению, скорее всего при приеме лекарства усугубляются уже имеющиеся проблемы из-за потери аппетита и сухости во рту.

Ранее уролог Ричард Вини прокомментировал появившиеся слухи о влиянии «Оземпика» на размер мужских половых органов. По его мнению, вероятнее всего такое впечатление складывается у пациентов из-за потери жировой массы.