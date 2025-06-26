Назван указывающий на риск сердечного приступа анализ

Кардиолог Рохас: С-реактивный белок указывает на риск сердечного приступа

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что существует анализ крови, который указывает на риск сердечного приступа. Его он назвал в разговоре с изданием Vanitatis.

Как объяснил Рохас, высокочувствительный С-реактивный белок показывает наличие слабовыраженного воспаления в организме, которое зачастую остается незамеченным, но постепенно повреждает артерии. «Он может быть высоким даже при идеальном уровне холестерина», — предупредил врач.

По словам медика, показатель должен вписываться в нормальные значения той лаборатории, где был сдан анализ крови. При этом высокий уровень С-реактивного белка можно снизить без лекарств. Для этого специалист посоветовал сбалансированно питаться, регулярно заниматься физическими упражнениями, контролировать вес, нормализовать сон и отказаться от курения.

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