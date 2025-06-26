Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:28, 26 июня 2025Забота о себе

Назван указывающий на риск сердечного приступа анализ

Кардиолог Рохас: С-реактивный белок указывает на риск сердечного приступа
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что существует анализ крови, который указывает на риск сердечного приступа. Его он назвал в разговоре с изданием Vanitatis.

Как объяснил Рохас, высокочувствительный С-реактивный белок показывает наличие слабовыраженного воспаления в организме, которое зачастую остается незамеченным, но постепенно повреждает артерии. «Он может быть высоким даже при идеальном уровне холестерина», — предупредил врач.

Материалы по теме:
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022

По словам медика, показатель должен вписываться в нормальные значения той лаборатории, где был сдан анализ крови. При этом высокий уровень С-реактивного белка можно снизить без лекарств. Для этого специалист посоветовал сбалансированно питаться, регулярно заниматься физическими упражнениями, контролировать вес, нормализовать сон и отказаться от курения.

Ранее кардиолог Евгения Богаевская рассказала о профилактике синдрома внезапной сердечной смерти. Для этого, по ее словам, регулярно необходимо делать ЭКГ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно местонахождение обогащенного урана в Иране

    Иностранный журналист пострадал в Курской области при ударе беспилотника ВСУ

    Лукашенко встретил Путина в Минске

    Мостовой отказался задавать вопрос Путину

    Ким Кардашьян с новой прической снялась в бикини

    Россиянин вышиб «Патриотом» ворота бывшего военкомата и устроил поджог

    В России ответили на сомнения лидера Литвы в завершении украинского конфликта до 2028 года

    Пригожина высмеяли за сотрудничество с Инстасамкой

    Волны выбросили на берег послание в бутылке с сильным запахом

    Медведь вышел на взлетную полосу аэропорта и вызвал массовые отмены рейсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости