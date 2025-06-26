Названа украинская «столица мошенников»

Кузнецов: Днепропетровск стал столицей телефонных мошенников

Украинский Днепр (российское название — Днепропетровск) стал столицей телефонных мошенников. Об этом РИА Новости рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, сейчас там насчитывается около 350-400 кол-центров, занимающихся выманиванием средств у россиян. При этом злоумышленникам помогают власти Украины, предоставляя помещения и сервисы. Кузнецов пояснил, что выбор Днепропетровской области руководителями мошенников связан с тем, что в этом регионе проживает население, говорящее по-русски с минимальным акцентом.

Также топ-менеджер отметил, что злоумышленники хорошо оснащены в техническом плане, используя системы управления и CRM-системы, размещенные в других странах, в том числе в Европе.

Ранее во Владикавказе раскрыли банду телефонных мошенников, переводивших украденные у россиян деньги на Украину. Группировка обманывала людей под видом сотрудников банков и спецслужб.

В марте член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, эксперт в сфере ИИ Игорь Ашманов рассказал, что россияне «по самой скромной оценке» теряют миллиард рублей в день из-за действий телефонных мошенников. Он указал, что преступники управляются Службой бозопасности Украины (СБУ) и американскими инструкторами.