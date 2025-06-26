Незаконно присоединившемуся к ВСУ гражданину Чехии вынесли приговор

ČTK: Гражданину Чехии дали 3 года условно за попытку незаконно примкнуть к ВСУ

Суд Праги вынес приговор гражданину Чехии Лукашу Пашкуляку за попытку участвовать в боевых действиях в Ираке в составе формирований Рабочей партии Курдистана (РПК), а после незаконно примкнуть к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Ему дали три года условного заключения, передает агентство ČTK.

45-летнего мужчину обвиняют по статьям «поддержка и пропаганда терроризма» и «служба в иностранных вооруженных силах». РПК, в рядах которых Пашкуляк намеревался участвовать в боях в Ираке, в Евросоюзе признана террористической организацией. На территории Украины фигурант действовал в составе батальона добровольцев «Карпатская Сечь», который теперь входит в ВСУ.

Чтобы присоединиться к украинским войскам на законном основании, ему нужно было получить разрешение президента Чехии, но он этого не сделал.

Ранее стало известно, что в Херсонской области будут судить наемника из Армении Армена Баляна за участие в боях на стороне ВСУ против России. В октябре 2024 года его задержали в столичном аэропорту Домодедово при попытке проникнуть на территорию РФ.