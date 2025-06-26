Определена неожиданная польза витамина С

JID: Активная форма витамина С ускоряет деление кожных клеток

Японские исследователи обнаружили, что витамин С способен активировать рост клеток кожи, усиливая эпидермис за счет эпигенетических изменений. Работа опубликована в журнале Journal of Investigative Dermatology. Ранее было известно, что аскорбиновая кислота участвует в синтезе коллагена и защите от окислительного стресса, но теперь ученые показали, что она влияет и на экспрессию генов, регулирующих деление клеток.

Эксперименты проводились на 3D-моделях человеческого эпидермиса. При добавлении витамина С исследователи зафиксировали значительное утолщение клеточного слоя кожи — за счет активного деления кератиноцитов. Молекулярный анализ показал, что витамин С усиливает активность фермента TET, запускающего деметилирование ДНК. В результате включаются гены, отвечающие за клеточную пролиферацию — такие как ROS1 и RUNX2.

Ключевым маркером этих изменений стал рост уровня 5-гидроксиметилцитозина, который отражает усиление эпигенетической активности. Этот эффект наблюдался только при участии L-аскорбиновой кислоты — биологически активной формы витамина С, — и не проявлялся при использовании аналогов. Ученые подчеркивают, что эффект носил устойчивый характер и сопровождался морфологическими изменениями эпидермиса.

По словам авторов, открытие может лечь в основу новых подходов к лечению возрастного истончения кожи или замедления ее регенерации. Однако для клинического применения потребуется провести дополнительные испытания на людях.

Ранее ученые раскрыли еще одну сторону пользы витамина D. Оказалось, он способен замедлять биологическое старение, предотвращая сокращение теломер — защитных участков на концах хромосом.