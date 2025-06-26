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22:37, 25 июня 2025Мир

В МИД РФ раскрыли место возможного противостояния России и НАТО

Замглавы МИД Грушко: Балтийское море стало зоной противостояния НАТО
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Усилиями НАТО зоной противостояния альянса с Россией оказался регион Балтийского моря, который на протяжении десятилетий являлся самым спокойным с военной точки зрения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, его слова приводит РИА Новости.

Представитель министерства, выступая на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности, заявил, что сейчас организация в массовом порядке закупается вооружением, призванным обеспечить превосходство во всех операционных сферах и на всех театрах. По его словам, появились мечтатели, которые хотят превратить Балтику во «внутреннее море НАТО».

Грушко уточнил, что аналогичные планы строятся в отношении Черного моря​.

Ранее НАТО заявила о претензиях на Балтику и Черное море. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сказал, что подводная инфраструктура там находится под постоянной угрозой.

В июне официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о репетиции НАТО конфликта с Россией. По ее словам, военные учения подобного рода увеличивают риск военных инцидентов, чем оказывают влияние на дестабилизацию обстановки в области безопасности.

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