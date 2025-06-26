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16:26, 26 июня 2025Мир

Пентагон раскрыл неожиданный факт об атаке на Иран

Пентагон: Атака США на Иран стала кульминацией 15-летней подготовки
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Атака США на Иран стала результатом многолетней подготовки военных и развития технологий. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Дэн Кейн, передает Reuters.

«Операция "Полуночный молот" стала кульминацией 15 лет невероятной работы — пилотов, экипажей заправщиков, специалистов по оружию (...). Агентство по сокращению военной угрозы (DTRA) с высокой точностью определило уязвимые элементы иранского объекта, что определило разработку оружия и его применение должным образом», — сообщил глава военного ведомства.

Кейн также рассказал о том, что участники этой операции применяли суперкомпьютеры. По его словам, они втайне стали крупнейшими пользователями этого вида техники.

24 июня телеканал CNN со ссылкой на данные разведки сообщал, что удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы Ирана.

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ответ на это заявила, что подобные высказывания являются «откровенной ложью» и попыткой дискредитировать президента США Дональда Трампа.

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