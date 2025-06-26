Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа о Европе

Песков: Путин и Трамп не обсуждали якобы угрозы Европе со стороны России

Вопрос о якобы российских угрозах Европе не обсуждался в разговорах президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Нет, никогда этого не было. Такой вопрос серьезно серьезными людьми никогда не ставится в разговорах», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила о клятве Трампа европейским союзникам по НАТО касательно того, что Россия не нападет на страны альянса, пока он остается главой государства.

23 июня Путин заявил, что Запад сам придумал страшилку о том, что Россия якобы намерена напасть на Европу, и сам себе ее повторяет из года в год. Президент России заявил, что подобные заявления являются «беспардонной ложью», а Россия, в свою очередь, будет продолжать принимать «необходимые и адекватные меры» по укреплению безопасности государства и его союзников.