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14:32, 26 июня 2025Россия

Под Москвой ребенок попал под поезд из-за пьяной матери

В Подмосковье шестилетняя девочка попала под поезд из-за матери и выжила
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Возле станции Хотьково в Подмосковье шестилетняя девочка попала под поезд из-за пьяной матери и выжила. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

В ведомстве пояснили, что ребенок шел с родительницей вдоль железнодорожных путей. Несовершеннолетняя попала под электричку, состав задел ее по касательной.

Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что в Казани электричка сбила 12-летнюю школьницу. Ее с травмой головы госпитализировали.

Еще раньше в Ижевске трое подростков, катающихся на снегоходе, попали под электричку.

ЖЗЛ
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