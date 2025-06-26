Под Москвой ребенок попал под поезд из-за пьяной матери

В Подмосковье шестилетняя девочка попала под поезд из-за матери и выжила

Возле станции Хотьково в Подмосковье шестилетняя девочка попала под поезд из-за пьяной матери и выжила. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

В ведомстве пояснили, что ребенок шел с родительницей вдоль железнодорожных путей. Несовершеннолетняя попала под электричку, состав задел ее по касательной.

Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что в Казани электричка сбила 12-летнюю школьницу. Ее с травмой головы госпитализировали.

Еще раньше в Ижевске трое подростков, катающихся на снегоходе, попали под электричку.