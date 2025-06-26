Получивший квартиру в России мигрант оказался выпускником ваххабитского медресе

Получивший квартиру в Нижнекамске мигрант учился в ваххабитском медресе

Получивший квартиру в Нижнекамске мигрант учился в ваххабитском медресе. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram.

Семья Мухиддина Холзода получила жилищный сертификат на приобретение жилья в начале весны 2025 года. Это вызвало возмущение местных жителей и привлекло внимание силовиков. Вскоре Холзода был задержан.

Источник «Регнума» рассказал, что после переезда в Россию мигрант учился в нижнекамском медресе «Рисаля». Его возглавлял некий Рамиль Юнусов, который исповедовал ислам ваххабитского толка, указано в публикации. В 2015 году медресе закрыли — до этого стало известно о подготовке его преподавателей в полевом лагере Шамиля Басаева, который считался российскими властями террористом номер один.

Собеседник издания рассказал, что в Нижнекамске Холзода обучал Корану в том числе и русских детей. «Было много детей из семей, которые еще не в религии, не в исламе... Холзода обучал их и погружал в ислам», — пояснил он.

В апреле 2025 года подал в отставку глава Нижнекамского района Рамиль Муллин — это он выдал жилищный сертификат семье Холзода. Чиновник ушел с поста по собственному желанию.