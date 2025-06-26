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15:48, 26 июня 2025Бывший СССР

Премьер-министр Украины поручил распределить РЭБ в прифронтовые регионы

Шмыгаль поручил перераспределить РЭБ в прифронтовые регионы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Alina Smutko / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил перераспределить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в прифронтовые регионы. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, это сделано для защиты регионов от постоянных атак дронов. Поэтому он поставил задачу Минобороны и областным военным администрациям обеспечить координацию с военными и оперативно перераспределить средства РЭБ в прифронтовые регионы. Кроме того, Шмыгаль отметил важность безопасности путей эвакуации.

Ранее украинский военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что российский дрон, замеченный над территорией Украины, установил новый рекорд полета. «Один из "Шахедов" сегодня над Украиной установил абсолютный рекорд высоты полета — 4900 метров», — сказал он.

До этого Россия сумела значительно обогнать Украину в разработке и массовом производстве оптоволоконных дронов. The Washington Post отмечает, что беспилотники управляются через тонкие оптоволоконные кабели — это исключает возможность их глушения или перехвата сигнала.

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