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19:39, 26 июня 2025Культура

Прокуратура запретила пускать детей на спектакль с Самбурской

Прокуратура запретила пускать детей на спектакль «Охота на мужчин» с Самбурской
Андрей Шеньшаков

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Прокуратура Ленинградской области постановила повысить возрастное ограничение спектакля «Охота на мужчин» с Настасьей Самбурской с 16 до 18 лет. Об этом сообщает портал «Абзац» со ссылкой на официальный документ из ведомства.

Такое решение правоохранители приняли из-за жалоб на откровенную сцену с участием Самбурской и ее коллеги Станислава Бондаренко, в которой они изображают прелюдию с элементами БДСМ-практик.

Кроме того, сам сюжет постановки, которая демонстрируется на сцене Драматического театра на Васильевском, повествует о замужней женщине в исполнении звезды «Универа», которая начинает изменять своему супругу.

Ранее стало известно, что правозащитный центр «Сорок сороков» призвал прокуратуру Санкт-Петербурга проверить спектакль «Охота на мужчин» на соответствие духовно-нравственным ценностям.

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