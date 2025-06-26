Прокуратура запретила пускать детей на спектакль с Самбурской

Прокуратура запретила пускать детей на спектакль «Охота на мужчин» с Самбурской

Прокуратура Ленинградской области постановила повысить возрастное ограничение спектакля «Охота на мужчин» с Настасьей Самбурской с 16 до 18 лет. Об этом сообщает портал «Абзац» со ссылкой на официальный документ из ведомства.

Такое решение правоохранители приняли из-за жалоб на откровенную сцену с участием Самбурской и ее коллеги Станислава Бондаренко, в которой они изображают прелюдию с элементами БДСМ-практик.

Кроме того, сам сюжет постановки, которая демонстрируется на сцене Драматического театра на Васильевском, повествует о замужней женщине в исполнении звезды «Универа», которая начинает изменять своему супругу.

Ранее стало известно, что правозащитный центр «Сорок сороков» призвал прокуратуру Санкт-Петербурга проверить спектакль «Охота на мужчин» на соответствие духовно-нравственным ценностям.