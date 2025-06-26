Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:00, 26 июня 2025Наука и техника

Раскрыта роль F-22 в спецоперации США в Иране

TNI: Истребители F-22 прикрывали самолеты B-2 в спецоперации США в Иране
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: US AIR FORCE / Reuters

Истребители пятого поколения F-22 прикрывали стратегические бомбардировщики B-2 в спецоперации США в Иране. Их роль раскрыл американский журнал The National Interest (TNI).

Как пишет обозреватель Брэндон Вайхерт, F-22, известные своими возможностями ведения воздушного боя и малозаметностью, были развернуты для сопровождения B-2, приближающихся к иранскому воздушному пространству. «Их основная задача заключалась в очистке воздушного пространства от потенциальных угроз, что гарантировало B-2 возможность достичь своих целей», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022

В частности, как уверяет автор, именно F-22 отслеживали возможное присутствие вдоль маршрутов B-2 иранских боевых самолетов и ракетных систем типа «земля-воздух». «Способность F-22 обмениваться данными с другими платформами гарантировала, что B-2 могли осуществлять навигацию с минимальными коммуникациями, что снижало риск обнаружения», — отмечает обозреватель.

В мае блогу The Aviationist стало известно из подкаста с участием командира 412-го испытательного авиакрыла на авиабазе Эдвардс ВВС США Дугласа Уикерта, что первый в мире истребитель пятого поколения F-22 в конечном итоге будет заменен на самолет шестого поколения F-47.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Илюша поехал помочь родителям». Появились подробности гибели курского студента, награжденного Путиным

    Женщину поймали на помощи в подготовке терактов в России

    В РПЦ прокомментировали изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов

    Перешедший на сторону ВС России украинский военный оценил подготовку в ВСУ

    Пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в российском регионе

    В России стало не хватать вакцин для кошек и собак

    Россиянин побывал в Мексике и описал ее словами «тут могут постучать в дверь с автоматом»

    Раскрыта роль F-22 в спецоперации США в Иране

    Обвиненный в теракте боец ММА ждал пятерых человек для проведения бойни в Москве

    Миронов раскритиковал Банк России за высокую ключевую ставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости