Раскрыта роль F-22 в спецоперации США в Иране

TNI: Истребители F-22 прикрывали самолеты B-2 в спецоперации США в Иране

Истребители пятого поколения F-22 прикрывали стратегические бомбардировщики B-2 в спецоперации США в Иране. Их роль раскрыл американский журнал The National Interest (TNI).

Как пишет обозреватель Брэндон Вайхерт, F-22, известные своими возможностями ведения воздушного боя и малозаметностью, были развернуты для сопровождения B-2, приближающихся к иранскому воздушному пространству. «Их основная задача заключалась в очистке воздушного пространства от потенциальных угроз, что гарантировало B-2 возможность достичь своих целей», — говорится в публикации.

В частности, как уверяет автор, именно F-22 отслеживали возможное присутствие вдоль маршрутов B-2 иранских боевых самолетов и ракетных систем типа «земля-воздух». «Способность F-22 обмениваться данными с другими платформами гарантировала, что B-2 могли осуществлять навигацию с минимальными коммуникациями, что снижало риск обнаружения», — отмечает обозреватель.

В мае блогу The Aviationist стало известно из подкаста с участием командира 412-го испытательного авиакрыла на авиабазе Эдвардс ВВС США Дугласа Уикерта, что первый в мире истребитель пятого поколения F-22 в конечном итоге будет заменен на самолет шестого поколения F-47.