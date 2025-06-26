Раскрыта роль мигрантов в террористических атаках и диверсиях против России

Коков: Спецслужбы используют мигрантов для терактов и диверсий в России

Спецслужбы других стран стали использовать мигрантов, приехавших из стран Центрально-Азиатского региона, для терактов и диверсий в России. Об этом «Российской газете» рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

По словам Кокова, анализ ситуации показывает, что выходцы из Центральной Азии придерживаются радикальных религиозных взглядов, которые приобретают у себя на родине. Он также отметил, что, согласно опросу ФСО России среди трудовых мигрантов, 43,5 процента опрошенных предпочитают шариат светским законам.

Коков также заявил, что спецслужбы Украины применяют против России опыт международных террористических организаций.