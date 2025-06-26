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15:41, 26 июня 2025Наука и техника

Раскрыта удивительная польза шпината и капусты

EJN: Шпинат, капуста и брокколи снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: chiara conti / Unsplash

Добавление в рацион полутора чашек шпината, капусты или брокколи может значительно снизить риск атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли австралийские и датские ученые, опубликовавшие исследование в European Journal of Nutrition (EJN).

Авторы работы из Университета Эдит Коуэн, Университета Западной Австралии и Датского онкологического института проанализировали влияние витамина K1, содержащегося в зеленых листовых и крестоцветных овощах. Они установили, что его регулярное потребление связано с меньшей толщиной сонных артерий — маркером атеросклероза — и снижением общего риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам исследователей, даже небольшое увеличение уровня витамина K1 — примерно на 30 процентов по сравнению с текущими рекомендациями — оказывает заметное положительное влияние. Это открытие уже используется в разработке функциональных продуктов для пожилых и уязвимых групп населения.

«Такие овощи можно легко включить в ежедневный рацион, и их польза выходит далеко за рамки здоровья сердца — витамин K также способствует укреплению костной ткани», — пояснила автор исследования Монтана Дюпуи.

Ранее ученые раскрыли потенциальную пользу томатов в борьбе с ожирением. Оказалось, что ликопин — натуральный пигмент, придающий томатам красный цвет — способен не только снижать уровень воспаления, но и защищать организм от набора лишнего веса.

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