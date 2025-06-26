Раскрыты детали дресс-кода для гостей на свадьбе богатейшего человека в мире

Бизнесмен Безос и репортерша Санчес отправили гостям образцы нарядов для свадьбы

Журналисты Page Six раскрыли детали дресс-кода для гостей на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Анонимные инсайдеры рассказали репортерам, что пара отправила гостям мудборды и образцы нарядов. Известно, что к такому способу ранее прибегли сын бизнесмена Мукеша Амбани Ананта и его супруга, Радхики Мерчант на своей роскошной прошлогодней свадьбе.

При этом, по словам источников, организаторы торжества одного из самых богатых людей в мире все еще не предоставили гостям информацию о местах его проведения. «Гости ничего не знают. Им сообщили, в какое время подходить к водному такси, и больше никаких подробностей. Их просто туда отвезут», — заключили собеседники портала.

Свадьба Безоса и Санчес пройдет с 26 по 28 июня. Всего на церемонии бракосочетания ожидается около 250 гостей, в том числе Ева Лонгория, Кэти Перри с Орландо Блумом, Опра Кинг, Крис Дженнер и Ким Кардашьян, а также семья президента США Дональда Трампа, Карли Клосс, Барри Диллер, Диана фон Фюрстенберг, Билл Гейтс, Эндрю Гарфилд, Тоби Магуайр, Леонардо Ди Каприо и другие звезды и бизнесмены.