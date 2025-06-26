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17:56, 26 июня 2025Экономика

Россиян предупредили о неожиданной опасности одного предмета на кухне

Роскачество: В кухонных губках скапливаются болезнетворные бактерии
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: azerbaijan_stockers / Freepik

В кухонных губках скапливаются болезнетворные бактерии — кишечная палочка, листерии, сальмонеллы и еще более опасные микроорганизмы. О неожиданной опасности популярного предмета на кухне предупредила россиян эксперт Роскачества Екатерина Хрипко в беседе с «Радио 1».

По словам специалистки, бактерии попадают на губки с раковины, где моют мясо, овощи и фрукты, с плохо вымытых руки и столешницы, куда часто ставят пакеты с улицы. Поэтому перед использованием губки Хрипко посоветовала тщательно мыть руки.

«Также лучше использовать разные губки для разделочных досок, раковины и столешницы. Кроме того, надо смывать с губки средства для мытья посуды», — добавила эксперт. Еще один способ избежать контакта с вредными микроорганизмами — заменить губку на специальную пластиковую щетку, которую проще мыть.

Ранее россиянам назвали опасные материалы для ремонта. В этот перечень вошли пленкообразующие составы для пропитки дерева, гипсокартон, бюджетный ламинат, а также пластиковые ПВХ-панели.

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