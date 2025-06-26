Россияне подорвали дверь соседа из-за постоянной громкой музыки по ночам

В Приморье соседи подорвали дверь мужчины из-за постоянно громкой музыки ночью

В Приморском крае двое мужчин подорвали дверь соседа из-за постоянной громкой музыки по ночам. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Для этого они использовали страйкбольную гранату. По данным канала, хозяин квартиры игнорировал просьбы соседей сделать музыку потише и продолжал ее слушать максимально громко ночью. В связи с этим его решили проучить.

Момент подрыва попал на видео. На кадрах видно, как двое мужчин делаю растяжку на дверь шумного соседа, стучат и отходят. Когда дверь открывается, происходит взрыв.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил двух мужчин к условным срокам за то, что они избили подростков на детской площадке из-за громкой музыки.

