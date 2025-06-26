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08:48, 26 июня 2025Силовые структуры

Россиянина осудили на 16 лет за передачу книги про советские бункеры

Фотографа Скворцова осудили на 16 лет за передачу книги про советские бункеры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Пермский краевой суд вынес приговор в отношении фотографа Григория Скворцова, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мужчину осудили на 16 лет колонии. Точная фабула дела не раскрывается, однако известно, что россиянин передал американскому журналисту Мэтту Шварцу сканы книги Дмитрия Юркова «Советские "Секретные бункеры": городская специальная фортификация 1930-1960-х годов». Эта книга не запрещена к распространению и продается на российских маркетплейсах.

8 мая таксисту из Москвы, женатому на украинке, было предъявлено обвинение в государственной измене. 50-летнего мужчину задержали 18 марта по обвинению в мелком хулиганстве и арестовали на 15 суток. Однако на протяжении следующих полутора месяцев его срок нахождения под стражей продлевался из-за различных административных правонарушений.

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