Россиянина осудили на 16 лет за передачу книги про советские бункеры

Фотографа Скворцова осудили на 16 лет за передачу книги про советские бункеры

Пермский краевой суд вынес приговор в отношении фотографа Григория Скворцова, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мужчину осудили на 16 лет колонии. Точная фабула дела не раскрывается, однако известно, что россиянин передал американскому журналисту Мэтту Шварцу сканы книги Дмитрия Юркова «Советские "Секретные бункеры": городская специальная фортификация 1930-1960-х годов». Эта книга не запрещена к распространению и продается на российских маркетплейсах.

8 мая таксисту из Москвы, женатому на украинке, было предъявлено обвинение в государственной измене. 50-летнего мужчину задержали 18 марта по обвинению в мелком хулиганстве и арестовали на 15 суток. Однако на протяжении следующих полутора месяцев его срок нахождения под стражей продлевался из-за различных административных правонарушений.