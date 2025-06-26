Российский БТР для морской пехоты получил дополнительную защиту

«Ростех»: Бронетранспортеры БТ-3Ф испытывают с комплектами дополнительной защиты

Разработанные для морской пехоты бронетранспортеры (БТР) БТ-3Ф, которые проходят государственные испытания, получили дополнительную антидроновую защиту. Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в интервью газете «Красная звезда».

Он отметил, что опыт СВО показал преимущества систем радиоэлектронной борьбы, постановки аэрозольных и дымовых завес, решетчатых экранов и «мангалов» для защиты верхней полусферы. По словам Оздоева, эти средства лучше защищают технику от FPV-дронов, чем стандартная броня.

«На государственные испытания поставлено изделие уже с необходимыми комплектами дополнительной защиты», — сказал собеседник издания.

Плавающий БТ-3Ф может транспортировать до 12 морпехов со снаряжением. Транспортер на базе боевой машины пехоты БМП-3 обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия и противопехотных мин. Лобовая часть БТР способна выдержать попадания из пушек калибра 30 миллиметров.

В мае в «Ростехе» сообщили о начале государственных испытаний бронетранспортера БТ-3Ф. Машина должна подтвердить заданные характеристики в различных условиях.