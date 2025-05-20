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15:43, 20 мая 2025Наука и техника

В России начали испытания плавающего БТ-3Ф

«Ростех»: бронетранспортер БТ-3Ф вышел на госиспытания
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-ĸанал «Ростех»

«Ростех» начал государственные испытания бронетранспортера БТ-3Ф, который разработали для морской пехоты. Об этом госкорпорация сообщила в Telegram.

«Наш холдинг "Высокоточные комплексы" сообщил о том, что плавающий бронетранспортер БТ-3Ф, созданный на базе БМП-3, вышел на этап государственных испытаний. Техника должна подтвердить заданные тактико-технические характеристики на суше и в воде в различных климатических зонах, а также пройти стрельбовые испытания с места, на ходу и на плаву», — говорится в сообщении.

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Гусеничная машина может транспортировать до 12 десятников со снаряжением. БТ-3Ф оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с крупнокалиберным пулеметом, тепловизором и лазерным дальномером. Кроме того, БТ-3Ф оснащен тягово-сцепным устройством для буксировки прицепов.

Ранее в мае стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска новую партию боевых машин пехоты БМП-3 с дополнительной защитой. Техника получила решетчатые экраны для защиты корпуса и мангалы, прикрывающие башню.

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