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20:20, 26 июня 2025Моя страна

Российский школьник выиграл путешествие к Северному полюсу

Школьник из Перми Сауткин выиграл путешествие к Северному полюсу на ледоколе
Мария Винар

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Школьник из Перми выиграл путешествие к Северному полюсу. Об этом пишет «Российская газета».

Десятиклассник школы № 9 в российском регионе Алексей Сауткин стал одним из победителей проекта международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний-2025», который прошел в Москве в музее «Атом» на ВДНХ. Теперь он отправится в арктическую экспедицию на ледоколе «50 лет Победы».

В этом году в состязании приняли участие более 63 тысяч школьников со всей страны. В результате отбора в финал попали 48 подростков 14-16 лет из 35 населенных регионов. Среди них оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Дербента даже дальневосточного поселка Нижний Бестях. Отмечается, что одновременно с российскими соревнованиями прошел международный отбор в арктическую экспедицию «Росатома», в котором приняли участие около четырех тысяч школьников из 20 дружественных стран. Заявки поступили из Кыргызстана, Индии и Бангладеш.

Ранее юный шахматист Беслан Хамжуев из Кабардино-Балкарии завоевал бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях.

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