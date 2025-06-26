Сербия озвучила позицию по антироссийским декларациям

Премьер-министр Мацут: Сербия не станет подписывать антироссийские декларации

Сербия не станет подписывать антироссийские декларации, сказал премьер-министр Джуро Мацут в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что президент Сербии Александр Вучич был единственным, кто не подписал антироссийскую декларацию на саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Одессе.

«Точно так же и я, возглавляя сербскую делегацию на саммите Процесса сотрудничества стран Юго-Восточной Европы в Тиране, выступил против такой декларации, потому что для Сербии мир и стабильность не имеют альтернативы», — заявил Мацут.

Сербский премьер-министр также пообещал, что пока он является членом Совета национальной безопасности республики, поставок оружия Украине не будет. Политик добавил, что Россию и Сербию связывает многовековая дружба, на которую не могут повлиять современные геополитические события.

Вучич между тем рассказывал, что ему пригрозили протестами из-за решения об остановке экспорта боеприпасов за рубеж, в том числе на Украину. По его словам, в июле ожидаются протесты на предприятиях ВПК, чтобы показать необходимость экспорта боеприпасов.