Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:16, 26 июня 2025Мир

Сербия озвучила позицию по антироссийским декларациям

Премьер-министр Мацут: Сербия не станет подписывать антироссийские декларации
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Джуро Мацут

Джуро Мацут. Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Сербия не станет подписывать антироссийские декларации, сказал премьер-министр Джуро Мацут в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что президент Сербии Александр Вучич был единственным, кто не подписал антироссийскую декларацию на саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Одессе.

«Точно так же и я, возглавляя сербскую делегацию на саммите Процесса сотрудничества стран Юго-Восточной Европы в Тиране, выступил против такой декларации, потому что для Сербии мир и стабильность не имеют альтернативы», — заявил Мацут.

Сербский премьер-министр также пообещал, что пока он является членом Совета национальной безопасности республики, поставок оружия Украине не будет. Политик добавил, что Россию и Сербию связывает многовековая дружба, на которую не могут повлиять современные геополитические события.

Вучич между тем рассказывал, что ему пригрозили протестами из-за решения об остановке экспорта боеприпасов за рубеж, в том числе на Украину. По его словам, в июле ожидаются протесты на предприятиях ВПК, чтобы показать необходимость экспорта боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поставил точку в конфликте Израиля и Ирана

    В ЕС раскрыли позицию по будущему Ирана

    Женщина поймала рыбу размером больше себя и осталась без денег по нелепой причине

    Басков высказался о скандальном видео Бузовой с Киркоровым

    В российском регионе решили выдавать «гробовые» выплаты не только членам семьи бойцов СВО

    Склепы с сокровищами нашли в российском регионе

    Появились новые подробности роскошной свадьбы одного из богатейших людей мира

    Пес прогрыз клетку в российском самолете и напугал сотрудников аэропорта после посадки

    В России к большому сроку приговорили участника террористического сообщества

    Акулу в высоком прыжке над морем засняли в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости