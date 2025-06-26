В Сербии определились с поставками оружия Украине

Премьер Мацут пообещал, что поставок оружия Украине не будет

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут пообещал, что пока он является членом Совета национальной безопасности республики, никаких поставок оружия Украине не будет. Об этом политик заявил в интервью ТАСС.

«Как вам известно, по предложению президента [Сербии Александара] Вучича было принято решение, согласно которому любой экспорт вооружений и военной техники, произведенных на сербских заводах, впредь будет возможен только с согласования Совета национальной безопасности (...) И я должен подчеркнуть: пока я являюсь членом этого совета, я не поддержу продажу оружия Украине», — отметил новый глава правительства.

Мацут подчеркнул, что Россию и Сербию связывает многовековая дружба, на которую не могут повлиять современные геополитические события.

Ранее стало известно, что президенты Владимир Путин и Александр Вучич обсуждали тему поставок сербской военной продукции на Украину. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, разговор глав государств состоялся 9 мая в рамках празднования Дня Победы в Москве.