Сравнение Трампом ударов США по ядерным объектам Ирана с Хиросимой и Нагасаки объяснили

Политолог Дудаков: Сравнение Трампом ударов по Ирану и Хиросиме некорректно

Очевидно, что сравнение ударов США по ядерным объектам Ирана с бомбежками Хиросимы и Нагасаки абсолютно некорректно, заявил политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил соответствующую риторику американского президента Дональда Трампа.

Ранее глава Белого дома сравнил удары США по ядерным объектам Ирана с ударами по Хиросиме и Нагасаки в ходе Второй мировой войны. По его словам, они, как и в случае с Японией, положили конец боевым действиям.

«Мы видим, как Трамп и его администрация всячески пытаются показать, что они победили Иран и якобы уничтожили его ядерную программу, и сравнивают это с тем, что американское общество помнит, а именно — бомбежки Хиросимы и Нагасаки. Проводить такие исторические аналогии и параллели неправильно, но это элемент политической риторики, которую мы видим со стороны команды Трампа, и не более того», — прокомментировал политолог.

По его словам, американскому лидеру сейчас нужно показать, что США всех победили и могут навязывать Ирану свои условия новой ядерной сделки. Все это Трамп старается представить как успех своей доктрины, стратегии переформатирования Ближнего Востока, дополнил спикер.

Получится это все у Трампа сделать или нет — большой вопрос, но то, что в медийном пространстве мы будем и дальше наблюдать с его стороны много таких заявлений с хвастовством по поводу того, что было совершено в рамках атаки на ядерные объекты Ирана — это факт Малек Дудаков политолог-американист

За несколько дней до атаки Пентагона на Иран посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби сравнил Трампа с применившим атомную бомбу президентом США Гарри Трумэном.

33-й президент США Гарри Трумэн в 1945 году отдал приказ о применении ядерного оружия — американские войска сбросили бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки.

