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19:03, 26 июня 2025Мир

США решили сэкономить на Украине

Пентагон: США сократили траты на Украину на 2026 год
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Pxhere

США сократили траты на поддержку Украины на 2026 финансовый год. Об этом сообщил представитель Пентагона в ходе брифинга, трансляция которого ведется на YouTube-канале оборонного ведомства.

«Что касается этого вопроса, то, в частности, были сокращены расходы на 2026 год двух фондов — фонд поддержки коалиции и инициатива по оказанию помощи в сфере безопасности на Украине», — заявили в американском министерстве обороны.

Ранее президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о возможности новых поставок американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriotо Украине. Он заявил, что в этом типе оружия нуждаются сами Штаты и Израиль.

11 июня шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США намерены сократить помощь Украине в 2026 году, так как действующая американская администрация выступает за мирное урегулирование конфликта.

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