Технологический гигант вновь стал самой дорогой компанией мира

Yahoo Finance: Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире

Акции Nvidia подорожали до нового максимума, вновь обеспечив этому технологическому гиганту статус самой дорогой публичной компании мира. Об этом свидетельствуют данные портала Yahoo Finance.

Котировки Nvidia поднялись на 4,33 процента, до 154,31 доллара (к закрытию торгов). Капитализация компании достигла 3,76 триллиона долларов. Microsoft с капитализацией 3,66 триллиона оказался на втором месте.

Ранее сообщалось, что 3 июня рыночная стоимость Nvidia выросла до 3,45 триллиона долларов. Ценные бумаги Microsoft оценивались в 3,44 триллиона. На третьей позиции расположилась компания Apple, с капитализацией 3,04 триллиона долларов.

В начале апреля статус самой дорогой компании мира смогла себе временно обеспечить Apple, когда ей удалось опередить главного конкурента — Microsoft.