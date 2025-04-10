Рыночная капитализация Apple вплотную приблизилась к $3 триллионам

Американская технологическая корпорация Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира после значительного падения стоимости ее акций днем ранее. Об этом свидетельствуют обновленные данные портала Companies Market Cap.

Ей удалось опередить в рейтинге своего главного конкурента — Microsoft. Стоимость акции Apple за сутки увеличилась на 15,33 процента и достигла отметки 198,85 доллара. В результате рыночная стоимость корпорации выросла до 2,987 триллиона долларов. Суммарная капитализация Microsoft за отчетный период увеличилась до 2,902 триллиона. Таким образом, разрыв между первым и вторым местом составил примерно 85 миллиардов долларов.

Днем ранее Apple ненадолго утратила статус самой дорогой компании мира на фоне заметного падения стоимости ее акций. Рыночная капитализация компании в среду, 9 апреля, опустилась до отметки 2,59 триллиона доллара. По этому показателю Apple смог опередить еще один американский техногигант — Microsoft, стоимость которого достигла 2,64 триллиона.

Затяжное падение цен на акции Apple, длившееся четыре торговые сессии подряд, остановилось на фоне решения президента США Дональда Трампа отложить ввод повышенных пошлин на продукцию из 75 стран. В ближайшие несколько месяцев базовая таможенная ставка составит 10 процентов. Исключением стал Китай, в отношении продукции которого будут действовать тарифы в размере 125 процентов. Трамп объяснил свое решение «неуважением Пекина к мировым рынкам».