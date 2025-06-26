Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:07, 26 июня 2025Экономика

Трамп запросил у конгресса США триллион долларов на военные расходы

Трамп решил увеличить в 2026 году военный бюджет США на 13 %, до $1,01 трлн
Дмитрий Воронин

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент США Дональд Трамп запросил у конгресса США 1,01 триллиона долларов оборонного бюджета, на фоне чего военные расходы страны в 2026-м вырастут год к году двузначными темпами. Об этом со ссылкой на информацию Пентагона для прессы сообщает РИА Новости.

«На 13 процентов больше, чем утвержденные уровни 2025 финансового года», — заявила представитель американских военных.

Планами потратить за год на армию триллион долларов Трамп поделился в мае, обращаясь к выпускникам военной академии Вест-Пойнт. «Я не сокращу его (военный бюджет — примечание «Ленты.ру») даже на 10 центов. Есть другие вещи, расходы на которые можно урезать», — сказал тогда он, отметив, что США разработали гиперзвуковые ракеты, которые производят «в больших количествах».

Накануне на пресс-конференции после саммита НАТО глава США порассуждал о перспективах обратного переименования Минобороны в «министерство войны». Уход от должности военного министра он связал с политкорректностью. «Может, мы на пару недель назовем это так, потому что чувствуем себя воинами», — отметил Трамп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поставил точку в конфликте Израиля и Ирана

    В российском регионе решили выдавать «гробовые» выплаты не только членам семьи бойцов СВО

    Склепы с сокровищами нашли в российском регионе

    Появились новые подробности роскошной свадьбы одного из богатейших людей мира

    Пес прогрыз клетку в российском самолете и напугал сотрудников аэропорта после посадки

    В России к большому сроку приговорили участника террористического сообщества

    Акулу в высоком прыжке над морем засняли в России

    Губерниев высказался о скандале между Volvo и Вяльбе из-за фото с грузовиком

    Прокуратура запретила пускать детей на спектакль с Самбурской

    Лукашенко призвал сохранить одно наследие СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости