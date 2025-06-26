Трамп запросил у конгресса США триллион долларов на военные расходы

Трамп решил увеличить в 2026 году военный бюджет США на 13 %, до $1,01 трлн

Президент США Дональд Трамп запросил у конгресса США 1,01 триллиона долларов оборонного бюджета, на фоне чего военные расходы страны в 2026-м вырастут год к году двузначными темпами. Об этом со ссылкой на информацию Пентагона для прессы сообщает РИА Новости.

«На 13 процентов больше, чем утвержденные уровни 2025 финансового года», — заявила представитель американских военных.

Планами потратить за год на армию триллион долларов Трамп поделился в мае, обращаясь к выпускникам военной академии Вест-Пойнт. «Я не сокращу его (военный бюджет — примечание «Ленты.ру») даже на 10 центов. Есть другие вещи, расходы на которые можно урезать», — сказал тогда он, отметив, что США разработали гиперзвуковые ракеты, которые производят «в больших количествах».

Накануне на пресс-конференции после саммита НАТО глава США порассуждал о перспективах обратного переименования Минобороны в «министерство войны». Уход от должности военного министра он связал с политкорректностью. «Может, мы на пару недель назовем это так, потому что чувствуем себя воинами», — отметил Трамп.