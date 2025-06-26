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11:41, 26 июня 2025Экономика

Упала максимальная ставка по некоторым вкладам

«Финуслуги»: Максимальная полугодовая ставка понизилась до 19 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

В России с 19,3 до 19 процентов упала максимальная ставка по полугодовым банковским вкладам. Об этом «Ленте.ру» сообщил маркетплейс «Финуслуги».

Речь идет о вкладе без специальных условий. При этом максимальные ставки по вкладам на три месяца или год остались такими же, как и были, — 20,5 и 19,5 процента соответственно.

Что касается средней ставки по трехмесячным, полугодовым и годовым вкладам в топ-20 банков по объему средств населения, то она к настоящему моменту снизилась до 18,73, 18,01 и 17,14 процента соответственно.

В начале этой недели сообщалось, что после июньского заседания Банка России в стране зафиксировали самое массовое снижение ставок по рублевым вкладам. Их опустили все крупные кредитные организации. В среднем они снизились на 0,81-1,22 процентных пункта. На тот момент средняя ставка по трехмесячным вкладам без специальных условий составляла 18,77 процента.

Предполагается, что к концу этого года сбережения жителей России, размещенные в банках, дойдут до почти 70 триллионов рублей.

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