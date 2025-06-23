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18:22, 23 июня 2025Экономика

В России произошло самое массовое снижение ставок по вкладам

Финуслуги: После заседания ЦБ все крупные банки снизили ставки по вкладам
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

После июньского заседания регулятора в России произошло самое массовое снижение ставок по рублевым вкладам — их уменьшили все крупные банки. Об этом «Ленте.ру» сообщил финансовый маркетплейс «Финуслуги».

В среднем после решения ЦБ по «ключу» ставки опустились на 0,81-1,22 процентных пункта. С начала года они уменьшились на 2,75-3,81 процентных пункта. На 23 июня средняя ставка по трехмесячным вкладам без специальных условий в банках первой «двадцатки» дошла до 18,77 процента. Для полугодовых депозитов ее значение составило 18,08 процента, а для годовых — 17,29 процента.

Что касается максимальных ставок, то в настоящее время они составляют от 19,5 до 20,5 процента. Минимальные ставки — от 17,2 до 14,68 процента.

Между тем спрос на годовые вклады в России вырос до рекордной с начала года отметки в 20,4 процента. А самыми популярными остались трехмесячные вклады.

По данным ЦБ, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, резко снизилась в первой декаде первого месяца лета.

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