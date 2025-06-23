Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:58, 23 июня 2025Экономика

Спрос россиян на один вид банковских вкладов рекордно вырос

«Известия»: Доля годовых вкладов в структуре спроса в РФ достигла 20,4 процента
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Спрос на годовые вклады в России достиг рекордной с начала 2025 года отметки в 20,4 процента. О повышенном интересе граждан к этому виду банковских продуктов сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Банки.ру».

В то же время доля годовых депозитов в структуре совокупного спроса в стране все еще заметно уступает другим видам вкладов, отметили аналитики. Так, самыми популярными в РФ по итогам отчетного периода остались трехмесячные вклады с долей в 32 процента, а следом за ними расположились шестимесячные (26,1 процента).

Доля первых за это время увеличилась на 2 и 1 процентный пункт (п.п.) соответственно, если сравнивать с апрельскими показателями. Доля же годовых депозитов выросла в месячном выражении на 1,5 п.п., пояснили эксперты. Однако в обозримой перспективе спрос на них может увеличиться до 21-22 процентов, прогнозируют аналитики. Это произойдет в случае сохранения тенденции к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ).

Материалы по теме:
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
21 марта 2025
Банк России понизил ключевую ставку до 20 процентов. Что это значит для экономики России?
Банк России понизил ключевую ставку до 20 процентов. Что это значит для экономики России?
6 июня 2025

По итогам июньского заседания совет директоров регулятора снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с рекордных 21 до 20 процентов. Вариант более резкого смягчения ДКП руководство ЦБ не рассматривало на фоне сохраняющегося на высоком уровне инфляционного давления на российскую экономику, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Главным условием для дальнейшего снижения ставки она назвала устойчивое замедление темпов роста потребительских цен. К концу 2025 года, допускают в ЦБ, инфляция в России может приблизиться к отметке в 7 процентов. При таком раскладе, прогнозирует глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова, ключевая ставка к тому времени может достичь 17,5-18 процентов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могут возникнуть проблемы». Раскрыто реальное число мигрантов в России. Становится ли их больше и в какие города они едут?

    Полиция заинтересовалась разделкой барана на детской площадке в Москве

    Генсек НАТО выступил с заявлением по атаке США на Иран

    Модный бренд из Узбекистана выпустил медицинские халаты с Лабубу

    Загадка Солнечной системы оказалась почти раскрыта

    Продажи новых автомобилей в России с начала года превысили 500 тысяч

    Подростка обвинили в жестокой расправе над ребенком в российском регионе

    Зеленский встретился в Великобритании с Карлом III

    Европейская страна пообещала не пропускать украинскую продукцию

    В известном российском хлебе нашли превышение вызывающего поражение почек и печени токсина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости