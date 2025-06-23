Спрос россиян на один вид банковских вкладов рекордно вырос

«Известия»: Доля годовых вкладов в структуре спроса в РФ достигла 20,4 процента

Спрос на годовые вклады в России достиг рекордной с начала 2025 года отметки в 20,4 процента. О повышенном интересе граждан к этому виду банковских продуктов сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Банки.ру».

В то же время доля годовых депозитов в структуре совокупного спроса в стране все еще заметно уступает другим видам вкладов, отметили аналитики. Так, самыми популярными в РФ по итогам отчетного периода остались трехмесячные вклады с долей в 32 процента, а следом за ними расположились шестимесячные (26,1 процента).

Доля первых за это время увеличилась на 2 и 1 процентный пункт (п.п.) соответственно, если сравнивать с апрельскими показателями. Доля же годовых депозитов выросла в месячном выражении на 1,5 п.п., пояснили эксперты. Однако в обозримой перспективе спрос на них может увеличиться до 21-22 процентов, прогнозируют аналитики. Это произойдет в случае сохранения тенденции к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ).

По итогам июньского заседания совет директоров регулятора снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с рекордных 21 до 20 процентов. Вариант более резкого смягчения ДКП руководство ЦБ не рассматривало на фоне сохраняющегося на высоком уровне инфляционного давления на российскую экономику, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Главным условием для дальнейшего снижения ставки она назвала устойчивое замедление темпов роста потребительских цен. К концу 2025 года, допускают в ЦБ, инфляция в России может приблизиться к отметке в 7 процентов. При таком раскладе, прогнозирует глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова, ключевая ставка к тому времени может достичь 17,5-18 процентов.