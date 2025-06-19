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13:59, 19 июня 2025Экономика

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях резко снизилась

ЦБ: Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам опустилась до 18,87 %
Дмитрий Воронин

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, резко упала в первой декаде июне, сократившись более чем на 0,5 процентных пункта, следует из опубликованных на сайте ЦБ данных.

При определении средней максимальной ставки по каждому банку ЦБ учитывает максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. При этом регулятор не берет в расчет ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривает вклады с дополнительными условиями.

В начале месяца показатель снизился до 18,87 процента годовых, тогда как в третьей декаде мая составлял 19,38 процента, а в предшествовавшие ей десять дней — 19,52 процента.

Упав в начале марта ниже уровня ключевой ставки (до 20,85 процента при «ключе» в 21 процент), средняя ставка больше не поднималась выше отметки и, несмотря на произошедшее недавно ее снижение, наращивает отрыв. В середине апреля средняя максимальная ставка опустилась ниже 20-ти и вот теперь ниже 19 процентов.

Еще до снижения ключевой ставки банки начали уменьшать размер ставок по вкладам, продолжив это делать и после 6 июня. При этом до конца 2025 года прогнозируется продолжение роста совокупного объема средств на счетах россиян.

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