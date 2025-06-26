В Чечне заявили о продолжении противостояния с «Русской общиной» в Москве. Новые обвинения в адрес движения опубликовал Telegram-канал «ЧП Грозный 95».
Его авторы утверждают, что активисты «Русской общины» причастны к поджогу кафе чеченской кухни в столице. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что заведение поджигает некий мужчина.
Канал заявляет, что «Русская община» якобы и раньше совершала подобные акции. Авторы публикации утверждают, что правоохранительные органы отказываются проводить расследование.
На момент опубликования материала в «Русской общине» не прокомментировали обвинения в адрес движения.
Ранее чеченка обвинила «Русскую общину» в попытке похитить детей с детской площадки во время рейда в Москве. В самом движении инцидент назвали провокацией, направленной на дестабилизацию межнациональных отношений.