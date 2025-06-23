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14:48, 23 июня 2025Россия

Координатор «Русской общины» прокомментировал инцидент с детьми чеченцев в Москве

Координатор «Русской общины» Ткачук: Инцидент с детьми чеченцев — провокация
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: РУССКАЯ ОБЩИНА / RuTube

В «Русской общине» называли провокацией инцидент с детьми чеченцев в Москве. Об этом заявил координатор движения Андрей Ткачук в видеоролике, опубликованном на видеохостинге Rutube.

Ранее в июне было опубликовано видео, снятое во время рейда «Русской общины» в одном из московских ЖК. На нем женщина-чеченка выражает возмущение якобы попыткой похищения детей уроженцев республики.

«Тут уже налицо откровенная и проработанная провокация с целью разжечь межнациональную рознь», — прокомментировал Ткачук. Он отметил, что «наши парни» приехали по двор по жалобе жителей на громкую музыку и лезгинку. При этом во двор были вызваны сотрудники полиции, подчеркнул он.

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Обстановка накалилась после того, как в дело вмешалась «какая-то крикливая приезжая с гор», продолжил координатор движения. Он утверждает, что видео тут же подхватили «вражеские паблики», которые продвигали версию о якобы имевшей место попытке похищения детей. «Самим-то не смешно?» — задался вопросом Ткачук. «Мы прекрасно знаем, кто любит похищать людей в Москве и запихивать в багажник», — указал он, имея в виду недавнее похищение бизнес-коуча Арега Щепихина. Резюмируя инцидент и вызванный им общественный резонанс, Ткачук предложил ввести уголовную ответственность за дискредитацию русских.

Ранее в Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) указали на риск маргинальных проявлений со стороны отдельных участников «Русской общины». Член СПЧ Ева Меркачева в беседе с «Лентой.ру» отметила, что риск эксцесса исполнителя будет увеличиваться по мере роста самого движения и вовлечения в него все большего числа участников.

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