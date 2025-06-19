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16:07, 19 июня 2025РоссияЭксклюзив

В СПЧ отреагировали на задержание ребенка членами «Русской общины»

Член СПЧ Меркачева: Чем больше «Русская община», тем выше риск маргинализации
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)
Ева Меркачева

Ева Меркачева. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Рост числа не совсем адекватных действий со стороны «Русской общины» возможен из-за разрастания организации, допустила в разговоре с «Лентой.ру» член Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Так она отреагировала на сообщения о том, что члены сообщества во время рейда задержали ребенка чеченского происхождения.

«Увеличивается число людей, входящих в "Русскую общину". И очевидно, что чем больше народу входит в такую организацию, тем больше неадеквата будет с ее стороны», — сказала Меркачева.

Вместе с тем правозащитница добавила, что на данный момент рассматривает обращение по факту противоправных действий со стороны представителей «Русской общины», где выводы оказываются не совсем однозначными. Поэтому, по словам Меркачевой, каждый случай необходимо изучать отдельно.

«В таких сообществах нет серьезного отсеивания людей, пробраться туда может любой. Поэтому чем больше там людей, тем выше риск маргинализации. Это справедливо не только для "Русской общины", но и для любой другой подобной организации», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что в Москве чеченка вступилась за детей, остановленных при рейде «Русской общины». Кадры сняты в ЖК «Люблинский парк».

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